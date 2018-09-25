Шведский парламент не поддержал кандидатуру действующего премьера на новый срок
Во вторник, 25 сентября, парламент Швеции во вторник не поддержал кандидатуру действующего премьера на новый срок для формирования кабмина по итогам парламентских выборов, прошедших 9 сентября.
Как сообщает издание Local, против социал-демократа Стефана Левена проголосовали 204 депутата из 349. Ранее по итогам выборов ни одна из партий не набрала большинства голосов, правивший красно-зеленый блок во главе с Лёвеном получил 144 мандата, оппозиционные право-центристские партии Альянсa - 143 мандата.
В результате голосования в парламенте Лёвен возглавит переходное правительство, а политические блоки Швеции продолжат переговоры о том, кто именно станет премьер-министром.
Ранее лидер третьей крупнейшей партии Швеции социал-консервативной "Демократы Швеции" Йимми Окессон заявил о готовности разговаривать с оппозицией по составу правительства. Партия не входит ни в один из блоков, при этом получив 62 мандата, которые могут быть нужны оппозиции.