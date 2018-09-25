2018-09-25T14:23:33+03:00
В мире

Шведский парламент не поддержал кандидатуру действующего премьера на новый срок

Против социал-демократа Стефана Левена проголосовали 204 депутата из 349
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Швеции Стефан ЛевенПремьер-министр Швеции Стефан ЛевенФото: REUTERS
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Во вторник, 25 сентября, парламент Швеции во вторник не поддержал кандидатуру действующего премьера на новый срок для формирования кабмина по итогам парламентских выборов, прошедших 9 сентября.

Как сообщает издание Local, против социал-демократа Стефана Левена проголосовали 204 депутата из 349. Ранее по итогам выборов ни одна из партий не набрала большинства голосов, правивший красно-зеленый блок во главе с Лёвеном получил 144 мандата, оппозиционные право-центристские партии Альянсa - 143 мандата.

В результате голосования в парламенте Лёвен возглавит переходное правительство, а политические блоки Швеции продолжат переговоры о том, кто именно станет премьер-министром.

Ранее лидер третьей крупнейшей партии Швеции социал-консервативной "Демократы Швеции" Йимми Окессон заявил о готовности разговаривать с оппозицией по составу правительства. Партия не входит ни в один из блоков, при этом получив 62 мандата, которые могут быть нужны оппозиции.

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