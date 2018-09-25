2018-09-25T14:38:14+03:00
В мире

Американка ранила дроном мужчину в Милане

Полицейские конфисковали беспилотник неосторожной туристки
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Полицейские конфисковали беспилотник неосторожной туристкиПолицейские конфисковали беспилотник неосторожной туристкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В в Милане арестовали туристку из США, которая ранила дроном прохожего. Инцидент произошел 19 сентября во время экскурсии. 31-летняя американска запускала беспилотник вокруг знаменитого кафедрального собора Дуомо. Дрон все время кружил на опасно низкой высоте, что обеспокоило некоторых граждан, которые обратились с жалобой в полицию. Во время посадки дрон нечаянно ранил проходившего мимо мужчину. Беспилотник врезался мужчине прямо в лицо. В результате он получил серьезные травмы.

Полицейские оказали первую помощь пострадавшему, после его доставили в отделение неотложной помощи местной больницы, сообщает агентство ANSA.

Неосторожную американскую туристку правоохранители арестовали за причинение травм мужчине и нарушение кодекса, изданного Государственным управлением гражданской авиации. Дрон у американки конфисковали прямо на месте происшествия.

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