2018-09-25T14:37:32+03:00
Политика

Ницой назвала "быдлом" украинцев, которые слушают русскую музыку

Детская писательница в очередной раз устроила скандал на почве ненависти ко всему, что связано с Россией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Писательница Лариса НицойПисательница Лариса НицойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Украинская детская писательница Лариса Ницой назвала "быдлом" тех своих соотечественников, которые слушают российскую музыку. По ее мнению, вся русская культура опасна, ведь якобы именно из-за нее незалежная лишилась собственных ценностей.

Женщина рассказала, что решила добраться до Львова на автомобиле, который нашла через сервис поиска попутчиков. К ужасу писательницы, на протяжении всего пути водитель слушал именно "русскую попсу". Ницой пыталась стерпеть такое музыкальное сопровождение, ведь других пассажиров ничего не смущало, но в результате не выдержала и устроила мужчине настоящий скандал.

Она пытались объяснить водителю, как именно российские песни вредят украинской культуре, и хотела заставить его выключить магнитолу, но безуспешно. Мужчина сказал, что не имеет к данной ситуации никакого отношения и рекомендовал пассажирке задавать вопросы непосредственно исполнителям неугодных ей треков.

Ницой такой ответ, конечно же, не устроил, и разгневанная женщина покинула автомобиль на полпути. До Львова она добиралась уже на такси, где видимо играли другие песни.

"Сколько же таких тупых украинцев носит украинская земля! <...> И это все украинское быдло, которое говорит на украинском", — подытожила писательница у себя на странице в Facebook.

Стоит отметить, что это не первое провокационное заявление Ницой. Ранее, например, она предлагала переименовать Россию в Московию, а также потребовала изъять из школьной программы учебники, в которых содержатся гимн и флаг нашей страны, передает сайт kp.ru.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Киев заявил о близости к компромиссу с Россией по миротворцам
Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион
Госдума приняла закон о праве многодетных родителей на выбор даты отпуска
С 2020 года РЖД начнет отказываться от бумажных билетов
Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины
Атомная подлодка "Казань" вышла на заводские испытания
Младенец выжил после семи укусов скорпиона
Трамп не планирует встречаться с президентом Ирана
Глава Верховного суда назвал число уголовных дел за репосты в России
Стоимость нефти Brent поднялась выше $82 впервые с ноября 2014 года
Эксперты предрекли подорожание ОСАГО на 5%
Синоптики заявили, что первого снега в Москве ждать пока не стоит
В Гималаях туристический автобус смыло в реку
Рогозин рассказал о кадровых перестановках в «Роскосмосе»
Американка ранила дроном мужчину в Милане
Турция предложила провести часть соревнований Олимпиады-2026 могут пройти в Сочи
Шведский парламент не поддержал кандидатуру действующего премьера на новый срок
Лесной пожар в Тоскане вынудил более 700 человек покинуть свои дома
Глава "Нафтогаза Украины" оштрафован за отказ предоставить информацию о премиях
В Кремле не стали раскрывать условия поставок С-300 в Сирию
В МИД РФ предупредили о последствиях разрыва Украиной договора по Азовскому морю
В Москве побит 60-летний рекорд по атмосферному давлению
Песков: сообщения о возможном наказании ЛДПР и КПРФ после выборов не имеют оснований
Из особняка в Таиланде таинственно исчез шотландский миллионер и его жена