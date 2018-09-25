Ницой назвала "быдлом" украинцев, которые слушают русскую музыку

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-25T14:37:32+03:00

Детская писательница в очередной раз устроила скандал на почве ненависти ко всему, что связано с Россией

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Украинская детская писательница Лариса Ницой назвала "быдлом" тех своих соотечественников, которые слушают российскую музыку. По ее мнению, вся русская культура опасна, ведь якобы именно из-за нее незалежная лишилась собственных ценностей.

Женщина рассказала, что решила добраться до Львова на автомобиле, который нашла через сервис поиска попутчиков. К ужасу писательницы, на протяжении всего пути водитель слушал именно "русскую попсу". Ницой пыталась стерпеть такое музыкальное сопровождение, ведь других пассажиров ничего не смущало, но в результате не выдержала и устроила мужчине настоящий скандал.

Она пытались объяснить водителю, как именно российские песни вредят украинской культуре, и хотела заставить его выключить магнитолу, но безуспешно. Мужчина сказал, что не имеет к данной ситуации никакого отношения и рекомендовал пассажирке задавать вопросы непосредственно исполнителям неугодных ей треков.

Ницой такой ответ, конечно же, не устроил, и разгневанная женщина покинула автомобиль на полпути. До Львова она добиралась уже на такси, где видимо играли другие песни.

"Сколько же таких тупых украинцев носит украинская земля! <...> И это все украинское быдло, которое говорит на украинском", — подытожила писательница у себя на странице в Facebook.

Стоит отметить, что это не первое провокационное заявление Ницой. Ранее, например, она предлагала переименовать Россию в Московию, а также потребовала изъять из школьной программы учебники, в которых содержатся гимн и флаг нашей страны, передает сайт kp.ru.