Ницой назвала "быдлом" украинцев, которые слушают русскую музыку
Украинская детская писательница Лариса Ницой назвала "быдлом" тех своих соотечественников, которые слушают российскую музыку. По ее мнению, вся русская культура опасна, ведь якобы именно из-за нее незалежная лишилась собственных ценностей.
Женщина рассказала, что решила добраться до Львова на автомобиле, который нашла через сервис поиска попутчиков. К ужасу писательницы, на протяжении всего пути водитель слушал именно "русскую попсу". Ницой пыталась стерпеть такое музыкальное сопровождение, ведь других пассажиров ничего не смущало, но в результате не выдержала и устроила мужчине настоящий скандал.
Она пытались объяснить водителю, как именно российские песни вредят украинской культуре, и хотела заставить его выключить магнитолу, но безуспешно. Мужчина сказал, что не имеет к данной ситуации никакого отношения и рекомендовал пассажирке задавать вопросы непосредственно исполнителям неугодных ей треков.
Ницой такой ответ, конечно же, не устроил, и разгневанная женщина покинула автомобиль на полпути. До Львова она добиралась уже на такси, где видимо играли другие песни.
"Сколько же таких тупых украинцев носит украинская земля! <...> И это все украинское быдло, которое говорит на украинском", — подытожила писательница у себя на странице в Facebook.
Стоит отметить, что это не первое провокационное заявление Ницой. Ранее, например, она предлагала переименовать Россию в Московию, а также потребовала изъять из школьной программы учебники, в которых содержатся гимн и флаг нашей страны, передает сайт kp.ru.
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