Синоптики заявили, что первого снега в Москве ждать пока не стоит

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-25T14:50:30+03:00

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Несмотря на резкое понижение температуры воздуха в столичном регионе, появления первых снежинок в Москве ждать пока не стоит. Такое заявление сделали в погодном центре "Фобос" во вторник, 25 сентября.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, прогноз о возможном выпадении снега сделал в минувшее воскресение специалист метеобюро Евгений Тишковец. Тогда он подчеркнул, что настоящего снегопада ждать не стоит, но небольшие осадки в виде мельчайших кристалликов льда все же могут выпасть.

"Это невозможно", — цитирует РИА Новости сотрудника центра "Фобос".

И хотя до первого снега еще далеко, количество выпавших за минувшие сутки осадков впечатляет. По словам синоптиков, такие затяжные дожди бывают лишь один раз в 5-6 лет. До конца этого дня местами по области может выпасть порядка 30 мм осадков