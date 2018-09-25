2018-09-25T15:03:55+03:00
Экономика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $82 впервые с ноября 2014 года

На фоне укрепления котировок сырья российская валюта также начала расти
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Цены на нефть эталонных марок продолжают ростЦены на нефть эталонных марок продолжают ростФото: REUTERS
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Нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года подорожала на 1,01% и теперь оценивается в 82,01 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В последний раз фьючерсы этого сорта "черного золота" торговались выше, чем за 82 доллара в ноябре 2014 года.

Примечательно, что на фоне укрепления котировок сырья рубль также начал прибавлять в стоимости относительно американской валюты. Днем во вторник, 25 сентября, курс доллара опустился на 0,22% до показателя в 65,69 рубля. Евро также потеряло в цене 0,14% - до 77,26 рубля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на последнем заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире было решено не увеличивать объем добычи нефти более чем на миллион баррелей в сутки, а в 2019 году вовсе ограничить данный процесс.

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