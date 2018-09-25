Трамп не планирует встречаться с президентом Ирана

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-25T15:20:03+03:00

Американский лидер допустил, что это событие все же состоится, но в будущем

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался встречаться с лидером Ирана Хасаном Роухани, несмотря на многочисленные запросы. Об этом рассказал сам американский глава.

"Несмотря на просьбы, я не планирую встречаться с президентом Ирана Хасаном Роухани. Может быть, в будущем. Я уверен, что он невероятно очаровательный человек", - написал республиканец в своем микроблоге в Twitter.

Между тем, еще в воскресенье, 23 сентября, госсекретарь США Майкл Помпео озвучивал совершенно другую позицию американского лидера. Политик заверял, что Трамп полностью готов ко встрече с Роухани на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Единственным условием был лишь "конструктивный" характер переговоров.

Между тем, сам президент Ирана, как писал сайт kp.ru, уже также изъявил желание встретиться с Трампом