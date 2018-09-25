2018-09-25T15:30:53+03:00
Политика

Атомная подлодка "Казань" вышла на заводские испытания

Строительство субмарины продолжается с июля 2009 года
Екатерина БОЛГОВА
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Подлодка проекта 855М «Казань» вышла в море на заводские испытанияПодлодка проекта 855М «Казань» вышла в море на заводские испытанияФото: "КП" Архив
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Головная многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" модернизированного проекта 855М вышла в море на заводские испытания. Об этом заявил генеральный директор конструкторского бюро "Малахит", разработавшего подлодку, Владимир Дорофеев.

"Вчера с Севмаша ушел в море головной корабль проекта "Ясень-М" - "Казань", - сказал Дорофеев во вторник, 25 сентября.

Строительство головного корабля "Казань" модернизированного проекта 885М продолжается с июля 2009 года. Передача корабля флоту ожидается в 2019 году, передает ТАСС.

Сейчас у флота есть один корабль проекта 885 - "Северодвинск". В разработке находятся еще шесть кораблей. К 2020 году будут построены семь подлодок проектов "Ясень" и "Ясень-М". Разработчиком проекта 855 является АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Подлодки проекта 885 "Ясень" имеют восемь вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Оникс" и "Калибр" и торпедных аппаратов калибров 533 мм и 650 мм.

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