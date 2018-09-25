2018-09-25T15:35:07+03:00
Политика

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины

Деловой заход в сицилийский порт был приурочен к 110-летию землетрясения, когда экипажи российских кораблей первыми пришли на помощь населению итальянского города
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фрегат "Адмирал Эссен". Фото: пресс-служба Черноморского флотаФрегат "Адмирал Эссен". Фото: пресс-служба Черноморского флота
Изменить размер текста:

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» завершил деловой визит в итальянский порт Мессины на острове Сицилия. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ЧФ РФ.

«Визит российского корабля в итальянский порт был приурочен к 110 годовщине разрушительного землетрясения и цунами, обрушившегося на город в 1908 году. Находившиеся тогда в гавани экипажи кораблей русского флота первыми пришли на помощь итальянским гражданам», - говорится в сообщении.

В рамках визита экипаж «Адмирала Эссена» посетил памятник русским морякам, оказавшим помощь пострадавшим от землетрясения мессинцам. Монумент был торжественно открыт в 2012 году.

Также экипаж российского корабля осмотрел и другие исторические и культурные достопримечательности города, принял участие в ряде протокольных мероприятий. Визит продолжался с 23 по 24 сентября и в настоящее время фрегат «Адмирал Эссен» уже вернулся к выполнению боевых задач в Средиземном море.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион
Госдума приняла закон о праве многодетных родителей на выбор даты отпуска
С 2020 года РЖД начнет отказываться от бумажных билетов
Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины
Атомная подлодка "Казань" вышла на заводские испытания
Младенец выжил после семи укусов скорпиона
Трамп не планирует встречаться с президентом Ирана
Глава Верховного суда назвал число уголовных дел за репосты в России
Стоимость нефти Brent поднялась выше $82 впервые с ноября 2014 года
Эксперты предрекли подорожание ОСАГО на 5%
Синоптики заявили, что первого снега в Москве ждать пока не стоит
В Гималаях туристический автобус смыло в реку
Рогозин рассказал о кадровых перестановках в «Роскосмосе»
Американка ранила дроном мужчину в Милане
Ницой назвала "быдлом" украинцев, которые слушают русскую музыку
Турция предложила провести часть соревнований Олимпиады-2026 могут пройти в Сочи
Шведский парламент не поддержал кандидатуру действующего премьера на новый срок
Лесной пожар в Тоскане вынудил более 700 человек покинуть свои дома
Глава "Нафтогаза Украины" оштрафован за отказ предоставить информацию о премиях
В Кремле не стали раскрывать условия поставок С-300 в Сирию
В МИД РФ предупредили о последствиях разрыва Украиной договора по Азовскому морю
В Москве побит 60-летний рекорд по атмосферному давлению
Песков: сообщения о возможном наказании ЛДПР и КПРФ после выборов не имеют оснований
Из особняка в Таиланде таинственно исчез шотландский миллионер и его жена