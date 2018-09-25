Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-25T15:35:07+03:00

Деловой заход в сицилийский порт был приурочен к 110-летию землетрясения, когда экипажи российских кораблей первыми пришли на помощь населению итальянского города

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» завершил деловой визит в итальянский порт Мессины на острове Сицилия. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ЧФ РФ.

«Визит российского корабля в итальянский порт был приурочен к 110 годовщине разрушительного землетрясения и цунами, обрушившегося на город в 1908 году. Находившиеся тогда в гавани экипажи кораблей русского флота первыми пришли на помощь итальянским гражданам», - говорится в сообщении.

В рамках визита экипаж «Адмирала Эссена» посетил памятник русским морякам, оказавшим помощь пострадавшим от землетрясения мессинцам. Монумент был торжественно открыт в 2012 году.

Также экипаж российского корабля осмотрел и другие исторические и культурные достопримечательности города, принял участие в ряде протокольных мероприятий. Визит продолжался с 23 по 24 сентября и в настоящее время фрегат «Адмирал Эссен» уже вернулся к выполнению боевых задач в Средиземном море.