Госдума приняла закон о праве многодетных родителей на выбор даты отпуска

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-25T16:01:52+03:00

Данная категория россиян сможет рассчитывать на приоритет в порядке определения очередности предоставления времени для отдыха

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Многодетным родителям могут вернуть приоритетное право на выбор даты ежегодного оплачиваемого отпуска. Соответствующий законопроект был принят Государственной думой РФ во вторник, 25 сентября, в третьем и окончательном чтении.

Документ коснется тех россиян, которые имеют трех и более детей в возрасте до 12 лет. Такие родители смогут одними из первых выбрать удобное время предоставление отпусков.

"Защита детей, укрепление семейных ценностей - приоритетные задачи, которые ставит президент РФ, и они должны находиться в центре внимания законодателей", - прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин решение нижней палаты.

По данным ТАСС, проект закона был внесен на рассмотрение парламентариями депутатами от партии КПРФ, а именно главой комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамарой Плетневой и первым заместителем председателя комитета по образованию и науке Олегом Смолиным.

Ранее по вопросу предоставления отпусков многодетным матерям высказывалась также президент Ассоциации многодетных семей "Много нас" Елена Фоминых. Она говорила о том, что данная категория граждан и так "зажата в тиски", поскольку их обязывают трудоустраиваться по достижении каждым ребенком трехлетнего возраста, чтобы получать льготы. По мнению Фоминых, это дискриминирует женщин и вынуждает их соглашаться на заведомо невыгодные условия работодателей, передает сайт kp.ru.