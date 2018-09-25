Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион
Новый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уверен, что его предшественнице на этом посту Светлане Орловой следует покинуть регион, который она возглавляла с 2013 года.
«У Светланы Юрьевны Орловой, во-первых, историческая родина находится в другом месте, и я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта Российской Федерации исходя из непростой моральной обстановки, которую она испытывает, заканчивая свою деятельность губернатором», - цитирует Сипягина РБК.
Избранный глава региона выразил мнение, что переход на работу в другой регион был бы правильным решением со стороны Орловой. Сипгян добавил, что понимает по-человечески непростое положение, в котором оказалась его проигравшая выборы соперница.
Новый губернатор пока не раскрыл подробности планируемых кадровых перестановок в региональном правительстве.
«Я не хотел бы сейчас создавать нездоровую атмосферу в администрации Владимирской области, в муниципальных районах, где главы администраций выполняют свой долг гражданский, работают спокойно», - пояснил Сипягин, отметив, что сообщит о кадровых решениях после официального вступления в должность.
Напомним, второй тур губернаторских выборов во Владимирской области состоялся 23 сентября. Действующая глава региона Светлана Орлова («Единая Россия») набрала 37,46% голосов, уступив кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, который заручился поддержкой 57,03% избирателей.