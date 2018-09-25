Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-25T16:12:01+03:00

Владимир Сипягин уверен, что лучшим решением для экс-губернатора Орловой будет работа в другом субъекте РФ

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Новый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уверен, что его предшественнице на этом посту Светлане Орловой следует покинуть регион, который она возглавляла с 2013 года.

«У Светланы Юрьевны Орловой, во-первых, историческая родина находится в другом месте, и я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта Российской Федерации исходя из непростой моральной обстановки, которую она испытывает, заканчивая свою деятельность губернатором», - цитирует Сипягина РБК.

Избранный глава региона выразил мнение, что переход на работу в другой регион был бы правильным решением со стороны Орловой. Сипгян добавил, что понимает по-человечески непростое положение, в котором оказалась его проигравшая выборы соперница.

Новый губернатор пока не раскрыл подробности планируемых кадровых перестановок в региональном правительстве.

«Я не хотел бы сейчас создавать нездоровую атмосферу в администрации Владимирской области, в муниципальных районах, где главы администраций выполняют свой долг гражданский, работают спокойно», - пояснил Сипягин, отметив, что сообщит о кадровых решениях после официального вступления в должность.

Напомним, второй тур губернаторских выборов во Владимирской области состоялся 23 сентября. Действующая глава региона Светлана Орлова («Единая Россия») набрала 37,46% голосов, уступив кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, который заручился поддержкой 57,03% избирателей.