2018-09-25T16:12:01+03:00
Политика

Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион

Владимир Сипягин уверен, что лучшим решением для экс-губернатора Орловой будет работа в другом субъекте РФ
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments27
Избранный глава Владимирской области Владимир СипягинИзбранный глава Владимирской области Владимир Сипягин
Изменить размер текста:

Новый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин уверен, что его предшественнице на этом посту Светлане Орловой следует покинуть регион, который она возглавляла с 2013 года.

«У Светланы Юрьевны Орловой, во-первых, историческая родина находится в другом месте, и я думаю, она принесет пользу на благо страны на территории другого субъекта Российской Федерации исходя из непростой моральной обстановки, которую она испытывает, заканчивая свою деятельность губернатором», - цитирует Сипягина РБК.

Избранный глава региона выразил мнение, что переход на работу в другой регион был бы правильным решением со стороны Орловой. Сипгян добавил, что понимает по-человечески непростое положение, в котором оказалась его проигравшая выборы соперница.

Новый губернатор пока не раскрыл подробности планируемых кадровых перестановок в региональном правительстве.

«Я не хотел бы сейчас создавать нездоровую атмосферу в администрации Владимирской области, в муниципальных районах, где главы администраций выполняют свой долг гражданский, работают спокойно», - пояснил Сипягин, отметив, что сообщит о кадровых решениях после официального вступления в должность.

Напомним, второй тур губернаторских выборов во Владимирской области состоялся 23 сентября. Действующая глава региона Светлана Орлова («Единая Россия») набрала 37,46% голосов, уступив кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, который заручился поддержкой 57,03% избирателей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече военных делегаций двух стран
Глава Пенсионного фонда рассказал об использовании зданий ведомства
Госдума обязала организаторов согласованных митингов сообщать органам власти об их отмене
«Нужно быть аккуратнее с инициативами»: в ЛНР прокомментировали слова Ющенко о жителях Донбасса
Армии Израиля приказано действовать против Ирана в Сирии
Американские хедж-фонды впервые с 2017 года стали играть против рубля
Месси не выйдет на поле за сборную Аргентины
Киев заявил о близости к компромиссу с Россией по миротворцам
Госдума приняла закон о праве многодетных родителей на выбор даты отпуска
С 2020 года РЖД начнет отказываться от бумажных билетов
Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины