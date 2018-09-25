Киев заявил о близости к компромиссу с Россией по миротворцам

СЕГОДНЯ 16:22 2018-09-25T16:22:34+03:00

По мнению украинской стороны, близок компромисс с РФ по вопросу миротворцев в Донбассе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам представителя Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгения Марчука, компромисс по вопросу миротворцев «еще достаточно предварительный»

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Власти Украины и России близки к компромиссу по вопросу введения миротворцев ООН в Донбасс, заявил представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в регионе Евгений Марчук.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о поддержке идеи миротворческой миссии ООН в Донбассе. При этом он отметил, что миротворцы могут нести только функцию обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

"Украина поставила условие, кто не может принимать участие в миротворческом контингенте. Но там предварительно найден компромисс. Россия (выступает), чтобы не было НАТО, а мы – чтобы не было стран ОДКБ", — сказал Марчук.

Он отметил, что найден компромисс, который «еще достаточно предварительный».

По мнению представителя Киева, миротворческая миссия на юго-востоке Украины может стартовать через 10 месяцев, не раньше.

"Если на этой сессии (Генассамблеи ООН) будет принято решение о направлении (миротворцев – ред.), то де-факто миротворцы, по моему опыту, могут прибыть на Украину месяцев через 10, а может и позднее", — добавил Марчук, передает РИА Новости.