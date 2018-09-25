2018-09-25T16:37:50+03:00
Спорт

Месси не выйдет на поле за сборную Аргентины

Нападающий взял паузу и отказался принимать участие в октябрьских матчах против Бразилии и Ирака
Ася РОМАНЧУК
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Месси отказался выходить на поле в октябрьских матчах сборной АргентиныМесси отказался выходить на поле в октябрьских матчах сборной АргентиныФото: REUTERS
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Лионель Месси взял паузу. Футболист отказался принимать участие в октябрьских матчах за сборную Аргентины.

Команда выйдет на поле без нападающего и сыграет со сборной Бразилии и Ирака.

Главный тренер команды Лионель Скалони отметил, что у Месси не осталось мотивации, чтобы играть за свою команду.

Наставник посоветовал Месси не показываться на поле, чтобы не подрывать боевой настрой команды.

Сам футболист пока еще не определился будет ли он и дальше выступать за сборную Аргентины, сообщает телеканал "360".

Провал на ЧМ-2018 в России подействовал на нападающего самым отрицательным образом. Невозможность пройти дальше 1/8 финала стала сильным ударом для Месси, сообщает «Утро.ру».

Сайт kp.ru рассказывал, что Криштиану Роналду и Лионель Месси больше не лучшие футболисты мира. Это официально. ФИФА объявила имя лучшего игрока года, и впервые с 2007-го года им не стал ни португалец, ни аргентинец. Лучший футболист - хорват Лука Модрич, ему и вручили в Лондоне премию ФИФА «The Best». И это означает, что мы смотрим в спину уходящей эпохе великого противостояния.

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