Армии Израиля приказано действовать против Ирана в Сирии

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-25T16:45:30+03:00

Также правительство Израиля отдало распоряжение военным продолжать координацию по Сирии с Россией

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Во вторник, 25 сентября, военно-политический кабинет по безопасности Израиля приказал Армии обороны страны продолжать действовать против Ирана в Сирии, а также продолжать координацию с российскими военными.

"Военно-политический кабинет министров поручил Армии обороны Израиля продолжать действовать против военного закрепления Ирана в Сирии, продолжая координацию по безопасности с Россией", - говорится в заявлении израильской правительственной пресс-службой.

Также отмечается, что члены кабмина выражают соболезнования российскому народу в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20.

Напомним, 17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит над Средиземным морем у побережья Сирии. По данным Минобороны РФ, Ил-20 сбила ракета сирийского зенитного ракетного комплекса С-200. ПВО Сирии вели огонь по истребителям F-16 ВВС, атакующим объекты в провинции Латакия. Военное ведомство РФ возложили ответственность за произошедшее на ВВС Израиля и тех, кто принимал решение прикрываться российским воздушным судном.

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