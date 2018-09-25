2018-09-25T17:03:51+03:00
Политика

«Нужно быть аккуратнее с инициативами»: в ЛНР прокомментировали слова Ющенко о жителях Донбасса

Бывший президент Украины ранее сравнил жителей Донбасса и гитлеровской Германии, назвав их «жертвами пропаганды»
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-президент Украины Виктор ЮщенкоЭкс-президент Украины Виктор ЮщенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник прокомментировал слова экс-президента Украины Виктора Ющенко о жителях Донбасса.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Ющенко сравнил жителей Донбасса и гитлеровской Германии, назвал их "жертвами пропаганды".

"Ющенко нужно быть аккуратнее с инициативами по ограничению гражданских и политических прав граждан. Это предложение можно будет применить потом против населения, поддержавшего госпереворот в Киеве", — сказал Мирошник.

Он отметил, что заявление "самого провального президента Украины" является демонстрацией "страха перед инакомыслием.

"Да и о "жертвах пропаганды" и нацистской Германии Виктор Ющенко знает достаточно много, ведь именно там в плену его "папа пристрастился к хорошему кофе", — добавил Мирошник, передает РИА Новости.

Напомним, в апреле 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народной республик, заявивших о независимости после государственного переворота.

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