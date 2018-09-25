Госдума обязала организаторов согласованных митингов сообщать органам власти об их отмене

СЕГОДНЯ 17:13 2018-09-25T17:14:08+03:00

Поводом для принятия законопроекта стали массовые подачи заявок на митинги без цели их проведения

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Во вторник, 25 сентября, депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении проект закона, обязывающего организаторов согласованных митингов сообщать органам власти об их отмене. Это должно быть сделано не позже чем за день до планируемого проведения мероприятия.

Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин, Алена Аршинова, Александр Грибов, а также депутат от "Справедливой России" Михаил Емельянов.

В июле 2018 года законопроект был принят в первом чтении. При этом была одобрена инициатива о введении штрафа до 100 тысяч рублей за злоупотребление правом "на организацию массовых мероприятий, выражающееся в массовой подаче заявок на митинги без цели их проведения".

По мнению разработчиков закона поводом для принятия нормы стали массовые подачи заявок на митинги без цели их проведения, передает ТАСС.