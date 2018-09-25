Глава Пенсионного фонда рассказал об использовании зданий ведомства

СЕГОДНЯ 17:28 2018-09-25T17:28:38+03:00

По словам Антона Дроздова, отдельные случаи нецелевого использования средств на содержание помещений ПФР будут взяты на контроль

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что все здания ведомства переданы ему в пользование Росимуществом для служебного пользования. Он отметил, что отдельные случаи нецелевого использования средств на содержание помещений будут взяты на контроль.

Напомним, в телеобращении к россиянам президент РФ Владимир Путин рассказал, что как альтернативу повышению возраста выхода на пенсию предлагают продать все здания ПФР. По словам главы государства, народ раздражает, что в фонде "слишком размахнулись со своими апартаментами". По его словам, общей стоимости зданий хватит только на шесть дней выплат пенсий.

На заседании Госдумы во вторник, 25 сентября, депутат Виталий Пашин спросил Дроздова об обоснованности содержания "пенсионных дворцов". Глава ПФР ответил, что все здания построены по нормативам.

"Действительно, у нас есть несколько зданий, построенных где-то 10 лет назад, находящиеся на центральных улицах больших городов. Они принадлежат Росимуществу, нам переданы в оперативное управление", — отметил Дроздов.

Депутат Дмитрий Ионин при этом напомнил, что в городе Березовском Свердловской области три года назад Росимущество предоставило помещение для ПФР, но договор аренды с частной фирмой не расторгнут.

"Спасибо, мы возьмем на контроль конкретно этот случай. Безусловно, мы проводим мониторинг использования средств Пенсионного фонда по эффективности", — добавил Дроздов, передает РИА Новости.