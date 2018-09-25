2018-09-25T17:42:56+03:00
В мире

Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече военных делегаций двух стран

По словам премьер-министра Израиля, военные обсудят механизм по предотвращению конфликтов
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным по встрече военных делегаций Израиля и России. Он отметил, что военные двух стран обсудят механизм по предотвращению конфликтов.

Как сообщила газета Times of Israel, Нетаньяху заявил об этом по пути из аэропорта Бен-Гурион на мероприятия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Израильский премьер отметил, что страна будет продолжать курс по противодействию военному усилению Ирана в Сирии.

"Мы продолжим действовать против военного укрепления Ирана в Сирии, и мы продолжим координацию между Армией обороны Израиля и российскими военными", - заявил Нетаньяху.

По его словам, он два раз говорил с Путиным и выражал свои соболезнования в связи с гибелью российских военнослужащих при крушении самолета Ил-20, произошедшего 17 сентября у побережья Сирии.

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