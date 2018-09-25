Минторг США внес в санкционные списки 12 российских компаний

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-25T18:15:16+03:00

Извещение о введении ограничений появилось в Федеральном реестре, но дата вступления рестрикций в силу не указывается

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Министерство торговли США внесло в санкционные списки 12 российских компаний, деятельность которых, с точки зрения Вашингтона, угрожает американской нацбезопасности и внешнеполитическим интересам.

Соответствующее извещение было опубликовано во вторник в Федеральном реестре, однако точная дата вступления ограничений в силе не указывается.

В частности, «черный список» Минторга США пополнили научно-исследовательский институт «Вектор», Научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», компания «Сайрус Системс» и группа компаний «Инфотекс», которые якобы «способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве».

Компании «Дайвтехносервис» и научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» провинились перед Вашингтоном в том, что оказывали поддержку и поставляли оборудование российским ВМС.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», конструкторское бюро «Авиадвигатель», Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», воронежский НИИ «Вега», а также компании «Аэрокомпозит» и Nilco Group попали под санкции за работу в интересах российской военной аэрокосмической отрасли.

В отношении указанных компаний будет действовать ограничение на поставку им американской продукции двойного назначения.