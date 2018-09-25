2018-09-25T18:15:16+03:00
Политика

Минторг США внес в санкционные списки 12 российских компаний

Извещение о введении ограничений появилось в Федеральном реестре, но дата вступления рестрикций в силу не указывается
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments10
Минторг США внес в санкционные списки 12 российских компанийМинторг США внес в санкционные списки 12 российских компанийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство торговли США внесло в санкционные списки 12 российских компаний, деятельность которых, с точки зрения Вашингтона, угрожает американской нацбезопасности и внешнеполитическим интересам.

Соответствующее извещение было опубликовано во вторник в Федеральном реестре, однако точная дата вступления ограничений в силе не указывается.

В частности, «черный список» Минторга США пополнили научно-исследовательский институт «Вектор», Научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», компания «Сайрус Системс» и группа компаний «Инфотекс», которые якобы «способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве».

Компании «Дайвтехносервис» и научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» провинились перед Вашингтоном в том, что оказывали поддержку и поставляли оборудование российским ВМС.

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», конструкторское бюро «Авиадвигатель», Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», воронежский НИИ «Вега», а также компании «Аэрокомпозит» и Nilco Group попали под санкции за работу в интересах российской военной аэрокосмической отрасли.

В отношении указанных компаний будет действовать ограничение на поставку им американской продукции двойного назначения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генассамблея ООН встретила выступление Трампа смехом
Минфин США расширил санкции против окружения Мадуро
СБУ завершила расследование в отношении Кирилла Вышинского
Савченко заявила, что ей необходима операция
В Центробанке рассказали о причинах укрепления рубля
Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече военных делегаций двух стран
Глава Пенсионного фонда рассказал об использовании зданий ведомства
Госдума обязала организаторов согласованных митингов сообщать органам власти об их отмене
«Нужно быть аккуратнее с инициативами»: в ЛНР прокомментировали слова Ющенко о жителях Донбасса
Армии Израиля приказано действовать против Ирана в Сирии
Американские хедж-фонды впервые с 2017 года стали играть против рубля
Месси не выйдет на поле за сборную Аргентины
Киев заявил о близости к компромиссу с Россией по миротворцам
Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион
Госдума приняла закон о праве многодетных родителей на выбор даты отпуска
С 2020 года РЖД начнет отказываться от бумажных билетов
Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины