2018-09-25T18:17:25+03:00
Политика

Савченко заявила, что ей необходима операция

По версии Генпрокуратуры Украины, депутат Рады планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Депутат Верховной рады Украины Надежда СавченкоДепутат Верховной рады Украины Надежда СавченкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что нуждается в операции.

Напомним, Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко в планировании теракты в здании парламента. Депутат находится под арестом, ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Во вторник, 25 сентября, Шевченковский районный суд украинской столицы рассматривал ходатайство прокуратуры об ограничении для Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана сроков ознакомления с материалами дела.

"Я следователю говорила, что до 30 октября мы, в принципе, успеем ознакомиться с материалами, но я это говорила до того, как узнала, что мне нужна операция. Но сейчас мне нужна операция", — сказала Савченко, передает РИА Новости.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование уголовного дела против Савченко и Рубана подошло к концу. Он отметил, что суд должен начаться уже в этом году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Генассамблея ООН встретила выступление Трампа смехом
Минфин США расширил санкции против окружения Мадуро
СБУ завершила расследование в отношении Кирилла Вышинского
Минторг США внес в санкционные списки 12 российских компаний
В Центробанке рассказали о причинах укрепления рубля
Нетаньяху заявил о договоренности с Путиным по встрече военных делегаций двух стран
Глава Пенсионного фонда рассказал об использовании зданий ведомства
Госдума обязала организаторов согласованных митингов сообщать органам власти об их отмене
«Нужно быть аккуратнее с инициативами»: в ЛНР прокомментировали слова Ющенко о жителях Донбасса
Армии Израиля приказано действовать против Ирана в Сирии
Американские хедж-фонды впервые с 2017 года стали играть против рубля
Месси не выйдет на поле за сборную Аргентины
Киев заявил о близости к компромиссу с Россией по миротворцам
Новый глава Владимирской области призвал призвал проигравшую на выборах соперницу Светлану Орлову покинуть регион
Госдума приняла закон о праве многодетных родителей на выбор даты отпуска
С 2020 года РЖД начнет отказываться от бумажных билетов
Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на пост президента Украины
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» побывал с визитом в порту Мессины