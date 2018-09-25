Савченко заявила, что ей необходима операция

СЕГОДНЯ 18:17 2018-09-25T18:17:25+03:00

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что нуждается в операции.

Напомним, Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко в планировании теракты в здании парламента. Депутат находится под арестом, ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Во вторник, 25 сентября, Шевченковский районный суд украинской столицы рассматривал ходатайство прокуратуры об ограничении для Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана сроков ознакомления с материалами дела.

"Я следователю говорила, что до 30 октября мы, в принципе, успеем ознакомиться с материалами, но я это говорила до того, как узнала, что мне нужна операция. Но сейчас мне нужна операция", — сказала Савченко, передает РИА Новости.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование уголовного дела против Савченко и Рубана подошло к концу. Он отметил, что суд должен начаться уже в этом году.