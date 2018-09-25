2018-09-25T21:03:12+03:00
Политика

«Нафтогаз» потребует у «Газпрома» $110 млн компенсации за разницу в цене на покупаемый в Европе газ

По словам коммерческого директора украинской компании, трехсторонние переговоры по газу между Москвой, Киевом и ЕС пройдут в следующем месяце
Денис СУХОВ
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«Нафтогаз» потребует у «Газпрома» $110 млн компенсации за разницу в цене на покупаемый в Европе газ«Нафтогаз» потребует у «Газпрома» $110 млн компенсации за разницу в цене на покупаемый в Европе газФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Нафтогаз Украины» потребует у «Газпрома» компенсировать разницу в цене на газ, который Киев вынужденно приобретает в Европе в отсутствие поставок из России. Об этом сообщил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Если вы помните, по решению Стокгольмского арбитража, «Газпром» должен был продавать нам газ начиная с марта по цене на уровне немецкого рынка. «Газпром» не выполняет свои обязательства, не выполняет решение арбитража и не поставляет газ», - заявил Витренко.

По его словам, сумма компенсации, которую хочет получить Киев, уже превысила $110 млн. Витренко также отметил, что трехсторонние консультации по газу в формате Украина-Россия-ЕС начнутся в следующем месяце.

«Будем обсуждать отдельные темы. Экспертные консультации - это, честно говоря, (чтобы) поговорить», - отметил Витренко, посетовав, что «реальных переговоров нет, а консультации напоминают лекцию в университете».

«Мы сидим с европейцами и рассказываем европейские нормы», - описал консультативный процесс коммерческий директор «Нафтогаза».

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита в Европу — инстанция обязала российский холдинг выплатить украинской компании $4,63 млрд.

В то же время суд вычел из этой суммы $2 млрд долга Киева за поставленный ему в 2013-2014 годах газ, а также обязал продолжать закупать топливо у «Газпрома» до конца контракта.

В «Газпроме» жестко раскритиковали решение арбитража, заявив, что оно было принято с существенными процессуальными нарушениями. В российском холдинге подчеркнули, что намерены полностью обжаловать постановление. Одновременно с этим «Газпром» приостановил поставки газа на Украину и начал процедуру досрочного расторжения всех контрактов с Киевом.

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