Трамп обрушился с критикой на деятельность ОПЕК

СЕГОДНЯ 22:32 2018-09-25T22:32:29+03:00

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США недовольны рыночной политикой стран ОПЕК и не намерены мириться с ней и дальше. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на 73-й Генассамблеи ООН в Нью Йорке.

По мнению Трампа, «страны ОПЕК, как обычно, обкрадывают остальной мир», и такая ситуация «никому не должна нравится».

«Мы защищаем многие из этих стран бесплатно, а в обмен от них получаем высокие цены на нефть. Это нехорошо», - возмутился Трамп

Глава американского государства также напомнил, что США стали крупнейшим добытчиком энергоносителей, и готовы экспортировать нефть, природный газ и уголь. И теперь Вашингтон не намерен терпеть дальнейшее повышение нефтяных цен.

Позицию президента США по ОПЕК прокомментировал его французский коллега Эммануэль Макрон, также выступивший на сессии ГА ООН. Последний раскритиковал решение Вашингтона ввести санкции против одного из крупнейших экспортеров нефти — Ирана.

«Если он (Трамп) проследует своей же логике до конца, то поймет, что для нефтяных цен было бы хорошо, если бы экспорт из Ирана продолжался. В противном случае в обосновании (позиции Трампа) возникает изъян, на который у меня нет ответа. Это экономическая реальность...спрос и предложение», - подчеркнул Макрон.

Напомним, в конце 2016 года страны ОПЕК и ряд не входящих в организацию государств, включая Россию, договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки для стабилизации рынка.

Этим летом участники соглашения ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать выпадающий экспорт из Ирана (из-за санкций США) и Венесуэлы (из-за тяжелой экономической обстановки в стране).

В воскресенье в Алжире прошло заседание мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал странам-участникам соглашения не увеличивать добычу нефти сверх обговоренного 1 млн баррелей в сутки. Кроме того, эксперты допустили возвращение к ограничениям на добычу в 2019 году. На этом фоне нефть марки Brent впервые с ноября 2014 года подорожала до $82 за баррель.