Минобороны РФ опубликовало видео ударов противокорабельными ракетами Х-35У по учебным мишеням
Истребители-бомбардировщики Тихоокеанского флота Су-34 успешно поразили учебные цели с помощью противокорабельных ракет Х-35У. Соответствующая видеозапись была опубликована Министерством обороны РФ.
«В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач на морском полигоне Тихоокеанского флота многофункциональными истребителями-бомбардировщиками Су-34 выполнены практические пуски новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У», - сообщили в военном ведомстве.
На опубликованной записи видны моменты попаданий ракет по кораблям-мишеням, после чего они загораются и начинают тонуть. Всего было выполнено восемь пусков, которые производились в сложной обстановке по мишеням, имитирующим группу кораблей условного противника.
Согласно данным объективного контроля, все Х-35У успешно поразили цели.
Противокорабельная ракета Х-35У обладает дальностью пуска свыше 250 километров и предназначена для поражение различных надводных целей без захода в зону действия ПВО противника. Попадания одной такой ракеты достаточно, чтобы гарантированно уничтожить боевой корабль класса корвет.
Пуски с самолетов Су-34 противокорабельных ракет Х-35У по морским целям.