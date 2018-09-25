Минобороны РФ опубликовало видео ударов противокорабельными ракетами Х-35У по учебным мишеням

25 Сент. 22:50 2018-09-25T22:50:01+03:00

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Истребители-бомбардировщики Тихоокеанского флота Су-34 успешно поразили учебные цели с помощью противокорабельных ракет Х-35У. Соответствующая видеозапись была опубликована Министерством обороны РФ.

«В рамках выполнения плановых учебно-боевых задач на морском полигоне Тихоокеанского флота многофункциональными истребителями-бомбардировщиками Су-34 выполнены практические пуски новейших авиационных управляемых противокорабельных ракет Х-35У», - сообщили в военном ведомстве.

На опубликованной записи видны моменты попаданий ракет по кораблям-мишеням, после чего они загораются и начинают тонуть. Всего было выполнено восемь пусков, которые производились в сложной обстановке по мишеням, имитирующим группу кораблей условного противника.

Согласно данным объективного контроля, все Х-35У успешно поразили цели.

Противокорабельная ракета Х-35У обладает дальностью пуска свыше 250 километров и предназначена для поражение различных надводных целей без захода в зону действия ПВО противника. Попадания одной такой ракеты достаточно, чтобы гарантированно уничтожить боевой корабль класса корвет.