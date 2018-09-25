Макрон хочет пригласить в клуб G7 другие страны

25 Сент. 23:21 2018-09-25T23:21:55+03:00

Главной темой саммита во Франции президент назвал борьбу с неравенством доходов в мире

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К международному формату «Большая семерка» надо привлекать новые страны. Такое мнение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«Я хочу суметь глубоко пересмотреть этот формат, чтобы привлечь к нему многие другие державы и работать над новыми видами координации», - сказал он.

Франция, как председатель следующего саммита G7, намерена объявить его главной темой борьбу с неравенством доходов в мире. Макрон подчеркнул, что хотел огласить приоритет повестки следующей встречи клуба именно в ООН, передает ТАСС.

«И перед вами же я обязываюсь отчитаться о результатах саммита в Биаррице в сентябре следующего года, потому что время, когда клуб богатых стран в одиночку мог определять соотношение сил в мире, давно прошло», - сказал французский лидер.

По словам Макрона, сейчас в странах Организации стран экономического сотрудничества и развития доходы в 50 раз выше, чем в бедных странах. Хотя прилагаются огромные усилия, чтобы уменьшить этот разрыв.

Группа семи - неформальный международный клуб, в который входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Саммит G7 пройдет во французском Биаррице в сентябре 2019 года.