2018-09-25T23:52:24+03:00
Политика

Собчак не исключает своего участия в выборах в Мосгордуму в 2019 году

Телеведущая высоко оценила работу Сергея Собянина на посту мэра столицы
Юлия ДИВЕЕВА
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Член федерального политсовета Партии перемен, телеведущая Ксения СобчакЧлен федерального политсовета Партии перемен, телеведущая Ксения СобчакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак допускает, что может принять участие на выборах в Мосгордуму в 2019 году в качестве кандидата от партии "Гражданская инициатива" (переименована в Партию перемен).

«Я не исключаю эту возможность. Это будет зависеть от наших партийных договоренностей», - сказала она.

Собчак высоко оценила работу, проведённую мэром Москвы Сергеем Собяниным по реконструкции улиц, очистке их от лишней рекламы, рынков и ларьков.

«Ни один Берлин, ни один Париж мечтать не могли о том, что произошло за пять лет», - заявила телеведущая.

По мнению члена федерального политсовета Партии перемен, самой главной проблемой в Москве остаются пробки на дорогах. Она уверена, что в столице пора ввести ограничение на движение частных автомобилей, пересаживая водителей на общественный транспорт, передает ТАСС.

Собчак пояснила, что окончательно решение о выдвижении ее кандидатуры в Мосгордуму будет принято однопартийцами после того, как Партия перемен определится с планами на выборах губернатора Санкт-Петербурга.

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