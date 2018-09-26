Столтенберг назвал полезной встречу с Лавровым

СЕГОДНЯ 02:06 2018-09-26T02:06:34+03:00

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил свою встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, как очень полезную. Об этом глава альянса сообщил журналистам по итогам переговоров на полях Генассамблеи ООН.

Он отметил, что между Организацией североатлантического договора и Москвой все еще сохраняются серьезные разногласия по Украине и инциденту в Солсбери, «но это лишь делает диалог более важным», передает Интерфакс.

Российский МИД сообщил, что лавров и Столтенберг обсудили нынешнее состояние политического диалога и перспективы отношений между РФ и НАТО.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 сентября Йенс Столтенберг в очередной раз заявил о важности диалога с Россией. Он подчеркнул, что члены Североатлантического альянса, несмотря на внутренние разногласия, считают, что «говорить» с Москвой можно и нужно.Генсек также заверил, что НАТО не птается изолировать Россию.