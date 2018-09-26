Делегаты из Украины угрожали представителю Крыма в СПЧ ООН

СЕГОДНЯ 02:57 2018-09-26T02:57:38+03:00

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Правозащитники из России, представляющие интересы Крыма в Совете по правам человека ООН после заседания 39-й сессии получили угрозы от делегатов из Украины. Об этом рассказал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов

По его словам, он в своем докладе описал тотальную блокаду Крыма со стороны Украины, а второй правозащитник Сергей Пинчук призвал страны — участницы ООН оказать серьезное давление на Украину, где происходит ущемление прав крымских татар. После их выступления представители Киева промолчали, но высказались потом.

«Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем», — заявил Молохов.

Правозащитник отметил, что свидетелями поведения украинцев стали многочисленные участники сессии СПЧ ООН из других стран. По его мнению, такая реакция означает, что выступление российской группы «задели за живое», передает РИА Новости.

«Наши выступления имели очень большой резонанс. Крымской проблематикой заинтересовались иностранные журналисты. Мы уверены, что нужно чаще ездить на подобные площадки и доносить правду о крымских процессах до мировой общественности», — уверен Молохов.