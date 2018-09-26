2018-09-26T04:14:45+03:00
Общество

В Москве на некоторых улицах ограничат скорость движения до 40 км в час

Власти хотят добиться от водителей соблюдения скоростного режима на улицах с оживленным пешеходным движением
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве хотят изменить скоростной режим для транспорта в центре городаВ Москве хотят изменить скоростной режим для транспорта в центре городаФото: Евгения ГУСЕВА
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На некоторых улицах центра Москвы скорость движения транспорта будет ограничена 40 километрами в час. Об этом сообщил во вторник заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Он пояснил, что поскольку по законодательству за превышение скорости менее чем на 20 километров в час не штрафуют, то в центре столицы, улицах с интенсивным пешеходным движением, будут установлены с ограничением в 40 километров в час.

«Мы хотим добиться, чтобы автомобили ездили в таких местах со скоростью не более 60 км/ч», - сказал он Ликсутов.

В то же время, на нескольких вылетных магистралях, которые недавно отремонтировали, скорость движения увеличат до 80 километров в час. Например, на участках Варшавского шоссе от Нагатинской улицы до Каширского шоссе, от МКАД до Молодцовского проезда, за исключением дублеров, передает ТАСС.

Зам градоначальника заверил, что эти нововведения будут обсуждаться с горожанами на портале «Активный гражданин». Несколько лет москвичи отказались от подобных мер.

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