Лавров назвал пропагандой сообщения Осло о задержании российского «шпиона»

СЕГОДНЯ 04:36 2018-09-26T04:36:19+03:00

Глава МИД РФ напомнил, что сотрудник аппарата Совета Федерации прибыл в Осло по приглашению норвежских коллег

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Заявления властей Норвегии о задержании «российского шпиона» являются пропагандой. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос норвежских журналистов.

«Ваш мозг промыт пропагандой. Мы хотим понять, что произошло с нашим гражданином. Кстати, вы знаете, что он приглашался норвежским парламентом? Норвежское гостеприимство бьет все рекорды», - цитирует его слова ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева арестовали 21 сентября в аэропорту Осло. В норвежскую столицу он приезжал для участия в семинаре на тему дигитализации, который проходил в норвежском парламенте и на котором присутствовали представители 34 стран.

Гражданина РФ обвинили в «незаконной информационной деятельности» и заключили под стражу на две недели. МИД РФ выразил Норвегии решительный протест в связи с необоснованным задержанием Бочкарева в аэропорту Осло.