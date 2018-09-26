2018-09-26T05:07:00+03:00
Происшествия

В Москве на территории складского комплекса произошел крупный пожар

В результате частично обрушилась крыша и одна стена здания
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве загорелся склад бумажной продукцииВ Москве загорелся склад бумажной продукцииФото: Тимур ХАНОВ
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На востоке Москвы в одном из складских комплексов произошел крупный пожар, площадь которого составила около 900 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба московского главка МЧС.

Огонь охватил одноэтажное здание, расположенное по адресу Амурская улица, дом 5, строение 2. В нем хранилась бумажная продукция. Известно, что во время пожара внутри взорвался газовый баллон. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

В результате пожара частично обрушилась крыша и одна из стен здания. В МЧС сообщили, что пожарных отвели на безопасное расстояние. В главке рассматривали возможность применения авиации для борьбы с огнем на объекте, передает ТАСС.

Напомним, сайт «КП» 23 сентября рассказывал о пожаре, который также произошел в складском помещении в Мытищах. Возгорание началось примерно в 13.23 по мск. Там огонь выжег порядка тысячи квадратным метров. В пожаре погибли ребенок и взрослый - граждане Узбекистана.

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