2018-09-26T06:12:36+03:00
Общество

Суд США приговорил 81-летнего комика Косби к тюремному сроку

Пожилой актер признан виновным в изнасиловании, совершенном более десяти лет назад
Юлия ДИВЕЕВА
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Билла Косби выводят из здания суда после объявления приговораБилла Косби выводят из здания суда после объявления приговораФото: REUTERS
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Американский комедийный актер Билл Косби проведет в тюрьме от трех до десяти лет за изнасилование, совершенное им более десяти лет назад. Такое решение принял окружной судья штата Пенсильвания Стивен О,Нил.

«Никто не выше закона, вне зависимости от их места проживания, богатства, известности, или даже филантропии», - подчеркнул он.

Минимальное наказание за преступление, в котором Косби признан виновным - от трех лет. Обвинение требовало для него срок от пяти до десяти лет. Пока срок его заключения не оглашен.

Кроме того, судья постановил внести имя Косби в реестр сексуальных преступников. Это означает, что где бы он ни жил, его соседи будут знать, что он был осужден за сексуальное нападение на женщину. Также он будет уведомлять об этом все школы, расположенные рядом с его домом, предает сайт телеканала NBC News.

«Конечно, чем выше взберешься, тем больнее падать. Я понимаю, какое влияние это окажет на вас, господин Косби, и мне жаль», - добавил судья.

Как писал сайт kp.ru, Косби признали виновным в том, что в 2004 году он напоил спиртным сотрудницу Темпльского университета Андреа Констанд и совершил в отношении неедействия сексуального характера.

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