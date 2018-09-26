Главы МИД Нидерландов и Австралии обсудили ситуацию с крушением MH17

СЕГОДНЯ 07:48 2018-09-26T07:48:17+03:00

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Глава МИД Нидерландов Стеф Блок и министр иностранных дел Австралии Мариза Пейн провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которой, в частности, обсудили ситуацию с крушением малайзийского Boeing, произошедшим в июле 2014 года в Донбассе.

Так, основной темой переговоров на эту тему стало «совместное решение о привлечении России к ответственности» за катастрофу МН17. При этом Стеф Блок напомнил, что весной этого года его страна вместе с Австралией «потребовала от РФ признать ответственность». «Нидерланды и Австралия находятся в контакте с Россией по дипломатическим каналам. Важно, чтобы переговоры могли начаться в обозримом будущем», - приводит слова Блока сайт правительства Голландии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине. Соответствующее решение приняло голландское правительство по предложению министра иностранных дел Нидерландов.

Между тем недавно Минобороны РФ предъявило веские доказательства причастности Киева к катастрофе над Донбассом. Тогда же в российском оборонном ведомстве рассказали о сбившей лайнер ракете. Как выяснилось, снаряд был произведен в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлен в воинскую часть Украинской ССР, откуда в Россию больше не возвращалась.