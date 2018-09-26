Глава Пентагона назвал ядерное оружие России основной угрозой для США

СЕГОДНЯ 08:04 2018-09-26T08:04:39+03:00

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Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая во вторник, 25 сентября, в Военном институте Вирджинии, рассказал, какую угрозу США считает первостепенной для себя. По его словам, главной угрозой безопасности страны является ядерное оружие России. При этом, как заметил американский министр обороны, в меньшей степени Соединенные Штаты беспокоит ядерная угроза со стороны Китая и КНДР.

«Если посмотреть на внешние угрозы, то первая, на которую мне необходимо обращать внимание, это ядерная угроза со стороны России и в меньшей степени со стороны Китая, а также, конечно же, со стороны Северной Кореи», - сказал Мэттис, отметив, что Северная Корея в настоящее время является «наиболее насущной из всех угроз».

Также глава Петагона заявил о невозможности выиграть ядерную войну. «Так что ни в коем случае нельзя ее начинать», - приводит слова министра обороны США Reuters.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях телеканал CNBC назвал российский флот угрозой, которую США не могут предотвратить. Как выяснилось, американские журналисты уверены, что к 2024 году российский флот будет приведен в полную боевую готовность: именно к этому сроку ВМС РФ планируют довести количество новейших субмарин до восьми.