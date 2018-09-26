Корреспондент «Комсомолки» стал лауреатом конкурса МВД РФ «Щит и перо»

СЕГОДНЯ 08:20 2018-09-26T08:20:47+03:00

Во вторник в Москве состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса

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Корреспондент «Комсомольская правда» Александр Бойко тал лауреатом XVII международного конкурса МВД России «Щит и перо». В Москве 25 сентября состоялось награждение финалистов конкурса, в котором принял участие глава ведомства Владимир Колокольцев.

Вместе с нашим коллегой в номинации «Гражданская позиция» были отмечены глава службы выпуска правовых программ телеканала «Россия» Эдуард Петров и корреспондент газеты «Белгородские известия» Алексей Стопичев.

Также были вручены награды в номинациях «Честь. Долг. Мужество», «Полиция доверия», «Меняемся вместе», «PR-проект года», «Лучший интернет-проект о полиции», «Содружество», «Лучшее подразделение информации и общественных связей территориальных органов МВД России».

Приз министерства вручен главному редактору телеканала «RT» Маргарите Симоньян за проект по защите законных прав соотечественников, живущих за рубежом.

Глава МВД отметил, что победители и лауреаты получили награды за серьезные журналистские расследования. Они изучили архивные материалы и донесли до читателей и зрителей новые факты о жизни людей, посвятивших себя борьбе с преступностью в различные эпохи.

«Хотел бы выразить свою искреннюю признательность за ваш неоценимый вклад в сохранение исторического наследия Министерства», - сказал Колокольцев.