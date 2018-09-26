2018-09-26T08:28:22+03:00
Политика

Систему управления украинской армией защитили паролем «123456»

По словам эксперта, получив доступ к этой системе, можно узнать о поставленных перед ВСУ задачах
Дарья ИВАШКИНА
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Систему управления украинской армией защитили паролем «123456»Систему управления украинской армией защитили паролем «123456»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 26 сентября, в украинских СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы незалежной (ВСУ) использовали примитивные пароли для доступа к серверам автоматизированной системы управления войсками «Днипро». По некоторым данным, на большей части серверов и коммутаторов с IP-адресами доступ происходил по стандартному логину и паролю: «admin» и «123456».

Как заявил журналист Александр Дубинский, у него есть документы, которые свидетельствуют о том, что уязвимость была обнаружена в мае этого года при тестировании системы. По словам эксперта, проблему выявил специалист по базам данных Дмитрий Власюк, который сразу же рассказал о своем «открытии» оперативному дежурному военной части. Однако пароли остались неизменными.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, только в августе президент Украины Петр Порошенко обещал, что «совсем скоро украинская армия станет самой сильной в Европе».

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