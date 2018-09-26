Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре

СЕГОДНЯ 08:48 2018-09-26T08:48:20+03:00

В ведомстве призвали учитывать эту информацию при планировании поездок

Изменить размер текста: A A

В среду, 26 сентября, Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездки на Мадагаскар, о риске заражения чумой в восьми районах этой африканской страны.

Как отмечает федеральная служба, к настоящему времени на территории островного государства было зарегистрировано в общей сложности 16 случаев чумы среди людей. Из них четыре завершились летальным исходом. «Из пяти лабораторно подтвержденных случаев чумы, в трех случаях наблюдалась легочная форма, в двух - бубонная», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.

При этом Роспотребнадзор попросил туристов учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

Кстати, с 1980 года чума почти ежегодно регистрируется на Мадагаскаре. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в 2017 году в этой стране пневмонической чумой заболело более 1800 человек.