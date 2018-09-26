Япония разрабатывает сверхзвуковые планирующие бомбы

СЕГОДНЯ 09:08 2018-09-26T09:08:33+03:00

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В среду, 26 сентября, появилась информация о том, что в настоящее время в Японии ускоренными темпами разрабатывают сверхзвуковые планирующие бомбы. По некоторым данным, их предполагается поставить на вооружение на семь лет раньше, чем планировалось изначально - не в 2033 году, а в 2026-м. Причем, как стало известно, власти Страны восходящего солнца хотят разместить пусковые установки на островах в Восточно-Китайском море.

Так, речь идет о новом оружии, предназначенном для поражения целей на больших расстояниях. По сведениям газеты The Japan Times, планирующая бомба будет запускаться с мобильной пусковой установки как головная часть ракеты и станет отделяться от нее на большой высоте, при этом к цели она будет приближаться со сверхзвуковой скоростью.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году в России «живьем» показали новейшие образцы оружия. В частности, Минобороны РФ продемонстрировало реальные кадры испытаний «Кинжала», «Авангарда», «Пересвета» и «Сармата».