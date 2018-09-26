2018-09-26T09:36:00+03:00
В мире

Глава МИД Китая заявил, что Пекин и Вашингтон могут не прибегать к менталитету холодной войны

При этом, по словам Вана И, Китай и США могут соперничать
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД КНР Ван ИГлава МИД КНР Ван ИФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин и Вашингтон могут соперничать, но не прибегать к менталитету холодной войны.

"Китай всегда оставался привержен развитию долгосрочных, здоровых и стабильных отношений с США без конфликтов и конфронтации, а также сотрудничеству и взаимоуважению", — сказал Ван И на встрече с экс-госсекретарем США Генри Киссинджером.

Китайский министр отметил, что за 40 лет отношений Китай и США поняли, что взаимодействие принесет выгоду обеим сторонам, а противостояние будет губительным.

"Китай и США могут соперничать, но не прибегать к менталитету холодной войны в отношении другой стороны, также необходимо предотвращать попадание в ловушку "игры с нулевой суммой", — добавил Ван И.

Он подчеркнул, что большой ущерб отношениям Вашингтона и Пекина нанесли те, кто пытался очернить Китай и создавали враждебность в его отношении. Ван И добавил, что в случае продолжения этой тенденции отношения двух государств зайдут в тупик, а это не совпадает с интересами всего международного сообщества, передает РИА Новости.

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