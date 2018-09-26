2018-09-26T09:55:34+03:00
Экономика

Россияне набрали необеспеченных кредитов на 6,77 триллионов рублей

Почти такая же цифра была перед кризисом 2014 года
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Россияне набрали необеспеченных кредитов на рекордную суммуРоссияне набрали необеспеченных кредитов на рекордную суммуФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Российские банки выдали необеспеченных кредитов на рекордную сумму. Впервые она достигла 6,7 трлн рублей, это 7% от ВВП страны.

Если ипотека или автокредит имеют залоговое имущество и банк сможет вернуть свои деньги в случае невозврата долга, то невозвратные кредиты не имеют никакой обеспеченности.

В ЦБ отмечают, что сегодняшняя сумма превысила докризисный показатель 2014 года, тогда банки выдали аналогичных кредитов на 6,5 млрд рублей.

Пока ситуация на банковском рынке стабильная, но если будет присутствовать дальнейший рост, то это может привести к росту кредитной нагрузки на россиян, а на рынке появлению кредитного «пузыря».

Объем необеспеченных займов растет из-за перекредитования. Сейчас банки имеют возможность снижать ставки по кредитам и люди стараются взять более дешевые займы, чтобы расплатиться с имеющимися долгами.

Если ситуация в экономике ухудшится, то многие заемщики не смогут выполнять своих обязательств. В ЦБ опасаются, что это приведет к массовому банкротству физических лиц, а еще к процветанию бизнеса агрессивных коллекторов, так как банкам нужно будет возвращать свои деньги и проблемные активы будут продаваться, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что скоро долги в России можно будет продавать только юридическим лицам, которые имеют статус профессиональных кредиторов и коллекторов. Сейчас банк вправе передать проблемный актив любому юридическому лицу, часто недобросовестному.

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