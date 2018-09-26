2018-09-26T09:57:02+03:00
Наука

Китай в 2019 году выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»

КНР собирается продолжать эксплуатацию модуля до июля следующего года
Дарья ИВАШКИНА
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Китай в 2019 году выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»Китай в 2019 году выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»
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В среду, 26 сентября, главный конструктор китайской космической лаборатории «Тяньгун-2» («Небесный дворец-2») Чжу Цунпэн подвел итоги ее двухлетнего пребывания на орбите. При этом он заявил о планах вывода этой лаборатории с орбиты.

Как стало известно, КНР собирается продолжать эксплуатацию модуля только до июля 2019 года. «После двух лет штатного функционирования космической лаборатории, было принято решение после июля 2019 года провести контролируемый вывод "Тяньгун-2" с орбиты», - приводит слова Цунпэн издание «Жэньминь жибао».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Тяньгун-2» является вторым китайским посещаемым пилотируемым аппаратом. Он был запущен в космос и выведен на орбиту в сентябре 2016 года. А его основной задачей являлась проверка технологии жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции.

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