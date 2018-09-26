2018-09-26T10:16:31+03:00
Политика

В ООН пытались запретить российским правозащитникам произносить слово "Крым"

Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Российским правозащитникам пытались запретить произносить слово "Крым" в ООНРоссийским правозащитникам пытались запретить произносить слово "Крым" в ООНФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российским правозащитникам пытались запретить произносить слово "Крым" в ООН. Как сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, это пытались сделать представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН.

Во вторник, 25 сентября, на площадке ООН Молохов выступил с докладом о "крымских санкциях" со стороны США, Евросоюза и Украины. Его коллега Сергей Пинчук также выступил с докладом,призвав членов ООН оказать давление на Киев, ущемляющий права крымских татар.

По правилам ООН, тексты выступлений необходимо предоставлять заранее. Молохов отметил, что кто-то пытался править тексты докладов, после чего началась переписка между российской делегацией и секретариатом Совета по правам человека ООН.

"В ней говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово "Крым". Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота", — рассказал Молохов.

Он добавил, что позже проблема была решена, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российские правозащитники, представляющие интересы Крыма в Совете по правам человека ООН, получили угрозы от делегатов из Украины.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эрдоган заявил о выходе радикалов из демилитаризованной зоны в Идлибе
Цены на нефть снижаются на фоне данных о росте запасов в США
Госдума приняла поправки Путина к пенсионному законопроекту
Девять тысяч граждан СНГ ищут за терроризм и экстремизм
Появилось видео учений с применением ракетного комплекса «Бастион» в Арктике
Китай в 2019 году выведет с орбиты космическую лабораторию «Тяньгун-2»
Россияне набрали необеспеченных кредитов на 6,77 триллионов рублей
Глава МИД Китая заявил, что Пекин и Вашингтон могут не прибегать к менталитету холодной войны
В России вступил в силу закон о блокировке подозрительных банковских операций
В США арестовали гражданина Китая по обвинению в шпионаже
Санкт-Петербург и Германию свяжут по железной дороге
Япония разрабатывает сверхзвуковые планирующие бомбы
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке чумы на Мадагаскаре
Систему управления украинской армией защитили паролем «123456»
Корреспондент «Комсомолки» стал лауреатом конкурса МВД РФ «Щит и перо»
Глава Пентагона назвал ядерное оружие России основной угрозой для США
Умер актер Пол Джон Васкес, сыгравший в «Сынах анархии»
Главы МИД Нидерландов и Австралии обсудили ситуацию с крушением MH17
«С туалетом перепутал»: Лавров отреагировал на появление Порошенко в своей переговорной в ООН
В соцсети раскритиковали акцию по борьбе с мэнспредингом
Погода в Москве на 26 сентября 2018 года: в столице будет ветрено, но без осадков
США передадут Украине списанные 30-летние катера
Суд США приговорил 81-летнего комика Косби к тюремному сроку