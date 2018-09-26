В ООН пытались запретить российским правозащитникам произносить слово "Крым"

СЕГОДНЯ 10:16 2018-09-26T10:16:31+03:00

Об этом сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов

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Российским правозащитникам пытались запретить произносить слово "Крым" в ООН. Как сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, это пытались сделать представители секретариата 39-й сессии Совета по правам человека ООН.

Во вторник, 25 сентября, на площадке ООН Молохов выступил с докладом о "крымских санкциях" со стороны США, Евросоюза и Украины. Его коллега Сергей Пинчук также выступил с докладом,призвав членов ООН оказать давление на Киев, ущемляющий права крымских татар.

По правилам ООН, тексты выступлений необходимо предоставлять заранее. Молохов отметил, что кто-то пытался править тексты докладов, после чего началась переписка между российской делегацией и секретариатом Совета по правам человека ООН.

"В ней говорилось о том, что мы не имеем права в своем докладе вообще употреблять слово "Крым". Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Ситуация дошла до анекдота", — рассказал Молохов.

Он добавил, что позже проблема была решена, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, российские правозащитники, представляющие интересы Крыма в Совете по правам человека ООН, получили угрозы от делегатов из Украины.