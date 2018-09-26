СЕГОДНЯ 10:21 2018-09-26T10:23:47+03:00

Появилось видео учений с применением ракетного комплекса «Бастион» в Арктике Фото: кадр с видео

Ракетная стрельба по морской мишени, расположенной в акватории моря Лаптевых, была выполнена с побережья острова Котельный [видео]

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В среду, 26 сентября, Минобороны РФ рассказало о том, как проходят учения Северного флота в Арктике.

«Сегодня силы Северного флота, находящиеся в районе архипелага Новосибирских островов, провели учение по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации с выполнением ракетных стрельб», - отмечается на сайте министерства.

При этом, как стало известно, в ходе маневров впервые был применен береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион». Причем оборонное ведомство нашей страны уже опубликовало видео ракетной стрельбы.

Кстати, по словам командующего Северным флотом Николая Евменова, расчет БРК успешно выполнил поставленную задачу - поразил цель на дистанции 60 километров. В итоге «отряд кораблей условного противника» в акватории моря Лаптевых был уничтожен.

Применение БРК Бастион на учении сил Северного флота в Арктике.

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