2018-09-26T10:33:54+03:00
Общество

Девять тысяч граждан СНГ ищут за терроризм и экстремизм

В Антитеррористическом центре рассказали, сколько граждан находятся в международном розыске содружества за преступления террористического и экстремистского характера
Ася РОМАНЧУК
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Более 9 тысяч граждан СНГ в розыске за терроризм и экстремизмБолее 9 тысяч граждан СНГ в розыске за терроризм и экстремизмФото: REUTERS
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Девять тысяч граждан государств СНГ находятся в международном розыске за причастность к террористической деятельности и экстремизму, такие данные сообщил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ генерал-полковник полиции Андрей Новиков.

Пять тысяч – это наемники, которые принимали участие в боевых действиях в составе незаконный вооруженных бандформирований.

- В АТЦ есть необходимые сведения для розыска данных лиц. Проводятся оперативно-профилактические операции антитеррористической направленности, сведения передаются в органы безопасности и спецслужбы государств – участников СНГ проведения розыскных мероприятий, — сообщил руководитель АТЦ.

С 2015 года было выявлено 200 человек, причастных к финансированию терроризма, а задержано 83 человека.

- На основе данных АТЦ органами финансовых разведок стран-участниц СНГ установлены личности 207 человек, причастных к финансированию терроризма, — цитирует ФАН слова Новикова.

Сайт kp.ru рассказывал, что Россия перечислит антитеррористическому центру СНГ Россия более 21 миллионов рублей, которые будут использованы для выплаты дополнительного денежного содержания военнослужащим центра.

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