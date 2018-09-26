2018-09-26T10:50:14+03:00
Экономика

Цены на нефть снижаются на фоне данных о росте запасов в США

Накануне нефть марки Brent обновила максимум с 2014 года
Екатерина БОЛГОВА
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Нефть немного подешевела после данных о росте запасов в СШАНефть немного подешевела после данных о росте запасов в СШАФото: REUTERS
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В среду, 26 сентября, цены на нефть немного снижаются на фоне сообщений Американского института нефти (API) о росте товарных запасов в США.

Напомним, накануне выросли цены на нефть. Нефть марки Brent обновила максимум с 2014 года. По мнению экспертов, это связано с ожиданиями второго раунда американских санкций в отношении Ирана.

На утренних торгах лондонской биржи ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре подешевели на 5 центов (0,06%), цена составила 81,82 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,14 доллара (0,19%), составив 72,14 доллара за баррель.

Днем ранее нефть марки Brent подорожала на 0,67 доллара (0,8%), до 81,87 доллара за баррель. Нефть марки WTI выросла в цене на 0,20 доллара (0,3%) - до 72,27 доллара за баррель.

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