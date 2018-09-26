2018-09-26T10:56:43+03:00
В мире

Эрдоган заявил о выходе радикалов из демилитаризованной зоны в Идлибе

По словам турецкого президента, Анкара и Москва в настоящее время занимаются вопросом вывода тяжелых вооружений из этого района
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В среду, 26 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что радикальные экстремистские группировки начали покидать территорию демилитаризованной зоны, которая должна быть создана к 15 октября в сирийской провинции Идлиб.

«Экстремистские группы начали выходить из демилитаризованной зоны в Идлибе», - сказал турецкий лидер.

При этом политик заметил, что в настоящее время Анкара и Москва занимаются вопросом вывода тяжелых вооружений из этого района.

Также Эрдоган отметил важную роль переговоров между Россией, Турцией и Ираном в сирийском урегулировании. «Если бы не было этих саммитов, кровопролитие бы продолжалось. Эти шаги показали нам горизонт, за которым мир и процветание. И этим делом занимаемся мы с РФ и Ираном», - цитирует главу республики Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru,17 сентября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. В частности, в ходе той встречи стороны договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в сирийском Идлибе.

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