Эрдоган заявил о выходе радикалов из демилитаризованной зоны в Идлибе

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-26T10:56:43+03:00

По словам турецкого президента, Анкара и Москва в настоящее время занимаются вопросом вывода тяжелых вооружений из этого района

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В среду, 26 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что радикальные экстремистские группировки начали покидать территорию демилитаризованной зоны, которая должна быть создана к 15 октября в сирийской провинции Идлиб.

«Экстремистские группы начали выходить из демилитаризованной зоны в Идлибе», - сказал турецкий лидер.

При этом политик заметил, что в настоящее время Анкара и Москва занимаются вопросом вывода тяжелых вооружений из этого района.

Также Эрдоган отметил важную роль переговоров между Россией, Турцией и Ираном в сирийском урегулировании. «Если бы не было этих саммитов, кровопролитие бы продолжалось. Эти шаги показали нам горизонт, за которым мир и процветание. И этим делом занимаемся мы с РФ и Ираном», - цитирует главу республики Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru,17 сентября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи. В частности, в ходе той встречи стороны договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в сирийском Идлибе.