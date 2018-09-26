Порошенко хочет продать свой судостроительный завод

СЕГОДНЯ 11:32 2018-09-26T11:32:56+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко решил продать свой судостроительный завод "Кузница на Рыбальском". В настоящее время управляющий его активами фонд уже договорился о продаже предприятия украинскому покупателю. Сделка ждет разрешения со стороны антимонопольной службы.

"Фонд "Прайм эссетс кэпитал" достиг принципиального соглашения о продаже акций предприятия отечественному покупателю", — сообщается на сайте завода.

Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко подтвердил на своей странице в Facebook, что этот фонд управляет активами главы украинского государства.

Киевский завод "Кузница на Рыбальском" выпускает танкеры-химовозы, сухогрузы, рыболовные траулеры и другие суда специального назначения. Отмечается, что сделка по продаже завода сейчас ожидает разрешения Антимонопольного комитета Украины. Подчеркивается, что в случае положительного решения комитета соглашение будет подписано.