2018-09-26T12:00:08+03:00
Политика

«Максимально открыто и достоверно»: ЦИК РФ заявил о чистоте выборов в Хабаровском крае и Владимирской области

В итоге ни одно из предполагаемых нарушений так и не подтвердилось
Дарья ИВАШКИНА
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАССГлава ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Хабаровском крае и Владимирской области «прошли максимально открыто и достоверно». По ее словам, кампания была «максимально чистая».

Как заметила председатель Центризбиркома, в ходе повторного голосования в Хабаровском крае поступило девять жалоб по шести эпизодам предполагаемых нарушений избирательного законодательства. Однако информация ни об одном из нарушений не подтвердилась. При этом две жалобы, связанные с проведением агитации, в настоящее время рассматриваются правоохранительными органами.

Также Памфилова отметила, что кандидаты на пост главы Хабаровского края Сергей Фургал и Вячеслав Шпорт уже отозвали большинство жалоб, поданных друг на друга, передает ТАСС.

Напомним, второй тур выборов губернатора Хабаровского края прошел 23 сентября. Причем победу одержал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал: он набрал 69,57% голосов, а его оппонент - действующий глава региона Вячеслав Шпорт - 27,97% избирателей.

Во Владимирской области также победил кандидат от ЛДПР. Там Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов.

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