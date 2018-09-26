«Максимально открыто и достоверно»: ЦИК РФ заявил о чистоте выборов в Хабаровском крае и Владимирской области
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы в Хабаровском крае и Владимирской области «прошли максимально открыто и достоверно». По ее словам, кампания была «максимально чистая».
Как заметила председатель Центризбиркома, в ходе повторного голосования в Хабаровском крае поступило девять жалоб по шести эпизодам предполагаемых нарушений избирательного законодательства. Однако информация ни об одном из нарушений не подтвердилась. При этом две жалобы, связанные с проведением агитации, в настоящее время рассматриваются правоохранительными органами.
Также Памфилова отметила, что кандидаты на пост главы Хабаровского края Сергей Фургал и Вячеслав Шпорт уже отозвали большинство жалоб, поданных друг на друга, передает ТАСС.
Напомним, второй тур выборов губернатора Хабаровского края прошел 23 сентября. Причем победу одержал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал: он набрал 69,57% голосов, а его оппонент - действующий глава региона Вячеслав Шпорт - 27,97% избирателей.
Во Владимирской области также победил кандидат от ЛДПР. Там Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов.