Пятый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

СЕГОДНЯ 12:29 2018-09-26T12:29:35+03:00

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В среду, 26 сентября, стало известно о возвращении в РФ бизнесмена Дмитрия Панькова, который входит в список скрывающихся за рубежом российских предпринимателей, составленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Таким образом, он стал пятым фигурантом «лондонского списка», вернувшимся на Родину в текущем году.

Причем сразу по прибытии в страну в отношении Панькова были проведены необходимые следственные действия. При этом его отпустили под подписку о невыезде. «Бизнесмену не предъявлено обвинений, по делу ведется юридическая работа», - сказали в пресс-службе Бориса Титова «Интерфаксу».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале этого года бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту России Владимиру Путину список бизнесменов, скрывающихся от российского правосудия за рубежом, но желающих вернуться на Родину.