Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий попал в базу "Миротворца"

СЕГОДНЯ 12:31 2018-09-26T12:31:32+03:00

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В базу данных украинского сайта "Миротворец" попал митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Это произошло после заседания Синода Украинской православной церкви (УПЦ), состоявшегося накануне.

На сайте заявляется, что Онуфрий является "агентом влияния Русской православной церкви (РПЦ) на Украине и противником создания независимой поместной церкви в Украине". Его данные были внесены в базу, так как он отказался встречаться с экзархами Константинопольского патриархата. Кроме того, как сообщает "Миротворец", Синод УПЦ решил потребовать от экзархов "покинуть каноническую территорию Украинской православной церкви".

Напомним, скандально известный украинский сайт "Миротворец" публикует личные данные артистов, журналистов, общественных и политических деятелей различных государств, которые, по его мнению, "провинились" перед Украиной.

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