Ушел из жизни олимпийский чемпион 1972 года Владимир Воронков

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-26T12:43:34+03:00

Владимир Воронков (справа) и Вячеслав Веденин после победы в эстафете в Японии. Фото: Виктор БУДАН/ТАСС

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В среду, 26 сентября, стало известно, что Владимир Воронков, олимпийский чемпион 1972 года в лыжной эстафете, умер в возрасте 74 лет. Он добыл на Олимпиаде в Саппоро для команды СССР золотую медаль в эстафете 4 по 10 километров. Он пришел к финишу первым вместе с Фёдором Симашевым, Юрием Скобовым и Вячеславом Ведениным. А за два года до этого Воронков выиграл чемпионат мира в этой же дисциплине.

- Федерация лыжных гонок России выражает соболезнования всем родным и близким. Скорбим, помним, - говорится в сообщении пресс-службы Федерации лыжных гонок России.

После завершения спортивной карьеры он работал тренером по лыжным гонкам. Имя Воронкова присвоено спортивной школе в Чувашии.