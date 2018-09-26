Американские ученые нашли следы жизни на Марсе

СЕГОДНЯ 12:42 2018-09-26T12:42:59+03:00

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Ученые из США обнаружили на Марсе следы жизни. Сотрудники Брауновского университета предполагают, что несколько миллиардов лет назад в марсианской коре могли обитать живые организмы. При этом, по данным экспертов, жизнь на Красной планете, распределялась не равномерно, обитатели могли жить лишь в определенных областях.

«Условия в этих зонах были похожи на аналогичные места на Земле, где существует подземная жизнь», - приводит слова одного из исследователей Джесси Тарнаса сайт телеканала «Звезда».

Однако ученый тут же добавил, что речь не идет о разумных существах. Существование таковых на Марсе не доказано. Скорее речь идет о микробах, так называемых хемосинтетических микроорганизмах, которые способны переносить тяжелейшие условия и нахождение в агрессивной окружающей среде.

В пользу этой версии говорит то, что орбитальный комплекс, изучающий поверхность и глубины планеты, обнаружил на Марсе такие вещества как родий и калий. Аппарат определил толщину слоя пригодного для жизни микроорганизмов в несколько километров, передает телеканал «360».